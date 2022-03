Poperinge vormt stiltecirkel met leerlingen en leerkrachten

“Je voelt dat zowel jong als oud met heel wat vragen zitten omtrent het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Kant-en-klare antwoorden zijn er natuurlijk niet, maar het is goed dat we als stad en school tonen dat we ‘neen’ zeggen tegen elke vorm van geweld en met dit initiatief van de stiltecirkels onze solidariteit betuigen. Het kan tevens een aanzet om met de leerlingen in gesprek te gaan of om nog andere acties op te starten”, zegt schepen Klaas Verbeke die het Poperingse stadsbestuur vertegenwoordigde tijdens de stiltecirkel. De Poperingse schepen is zelf ook leerkracht in Poperingse secundaire onderwijs in Lodewijk Makeblijde college.