Poperinge vangt Oekraïense vluchtelingen op in eigen woningen

“Slechts in laatste instantie zullen we beroep doen op burgers die een plek aanbieden. De vluchtelingenstroom die tot stand kwam door het oorlogsgeweld in Oekraïne heeft een grote golf van solidariteit teweeg gebracht. Iedereen leeft mee, iedereen wil meehelpen. Ook de stad Poperinge en een deel van haar burgers maken plek vrij om vluchtelingen op te vangen. Deze vluchtelingencrisis is echter geen crisis die men op de burger kan afschuiven. Daarom willen we in Poperinge met een cascadesysteem werken”, zegt schepen Bryan Vanderhaeghe (Samen). “In eerste instantie kijken we naar woningen van de stad zelf, daar stellen we er drie van ter beschikking. Niet veel, maar we moeten altijd rekening houden dat er nog noodopvang moet zijn voor onze eigen inwoners ook. Daarnaast hebben we afgesproken met sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel om een aantal woningen te gebruiken die zouden worden gesloopt in het kader van herinrichting van de Bellewijk.”