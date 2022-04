Poperinge telt acht AED-toestel: “Van groot belang dat Poperingenaars weten hoe ze het toestel moeten gebruiken”

PoperingeEnkele weken geleden werd een nieuw AED-toestel, Automatische Externe Defibrillator, in Poperinge geïnstalleerd. Het hangt aan ontmoetingscentrum De Bampoele in Krombeke. Weten Poperingenaars wel hoe ze het toestel moeten gebruiken? Raadslid Marc Devos (CD&V) stelde op de laatste gemeenteraad enkele vragen over de AED-toestellen in Poperinge en het gebruik ervan.

Een AED-toestel, een Automatische Externe Defibrillator begeleidt je bij een reanimatie en geeft indien nodig een elektrische schok om het hartritme te herstellen. Het is een heel belangrijk hulpmiddel om de eerste zorgen toe te dienen in afwachting van de hulpdiensten. “Het toestel is heel eenvoudig in gebruik. Er zit ook een korte en eenvoudige handleiding bij, maar toch is dit voor veel mensen iets waar ze niet mee vertrouwd zijn en waar ze misschien zelfs wat schrik voor hebben. Daarom is het van groot belang dat zoveel mogelijk Poperingenaars weten hoe ze het toestel moeten gebruiken. Dat verlaagt de drempel om in actie te schieten als het echt nodig is, al heel erg”, sprak raadslid Marc Devos (CD&V) tijdens de laatste gemeenteraad. “Krijgen deze AED-toestellen regelmatig een controle? Worden er in de komende maanden of jaren nog extra toestellen voorzien door Stad Poperinge? Worden er vanuit de stad nog opleidingen AED of EHBO voor de bevolking, stadsmedewerkers of verenigingen voorzien?”

8 AED-toestellen

Stad Poperinge heeft momenteel 8 AED-toestellen onder eigen beheer namelijk aan het stadhuis, aan het Sport- en Recreatiebad De Kouter, aan de sportzone in het stadscentrum, aan de sportzone in Reningelst en Proven en aan de dorpskern van Watou, Roesbrugge en Krombeke. “Er zijn ook een 5-tal private AED-toestellen onder andere aan de rooftopbar Bar Bernard van brouwerij St.Bernardus, Extremis en AD Delhaize. In totaal een bijzonder mooi aantal toestellen. Nieuwe toestellen voorzien we niet onmiddellijk, maar we voorzien wel om de oudste toestellen te vervangen. Dit jaar is dat het geval met het toestel op de sportzone in het stadscentrum. Volgend jaar staan de toestellen van Reningelst en Proven op het programma om vernieuwd te worden”, reageerde burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Volledig scherm Een AED is beschikbaar in Krombeke, aan het ontmoetingscentrum De Bampoele. © Stad Poperinge

Opleidingen AED en EHBO

“Alle toestellen kan je op een kaart terugvinden op www.poperinge.be/AED. De kaart kan in real time gevolgd worden door hulpcentrum 112. Op het moment dat iemand 112 belt voor bijvoorbeeld hartfalen dan kan de operator in het hulpcentrum 112 de kaart raadplegen, zien waar een AED-toestel in de buurt is en zien of deze vrij ter beschikking is om in te zetten. Toch wel een belangrijke vorm van dienstverlening.” Maandelijks worden de Poperingse AED-toestellen één keer gecontroleerd.

“De wet zegt jaarlijks één controle, maar wij doen dat in principe maandelijks één keer. De controle doen we aan de hand van een eigen ontworpen digitaal controleformulier. Op vlak van opleidingen hebben we al heel wat inspanningen gedaan, destijds hebben we een charter ‘hartveilige gemeente’ afgesloten met het Rode Kruis. In dat kader werden publieke opleidingssessies georganiseerd. Vroeger deden we ook opleidingen in club- of verenigingsverband. Door de coronaproblematiek is dat wat stilgevallen en dat moeten we zeker herbekijken. Onze eigen medewerkers hebben al heel wat opleidingen gekregen. Ze kregen opleiding voor reanimatietechnieken en gebruik van het AED-toestel. Binnen het bestuur zijn er 10 mensen opgeleid die EHBO-medewerker mogen genoemd worden. Zij hebben een heel uitgebreide opleiding gekregen en volgen ook met regelmaat de nodige bijscholingen hiervoor.”