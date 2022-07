Poperinge stelt derde SAVE-actieplan voor: “Het project is gebaseerd op 7 doelstellingen”

“Poperinge ondertekende in 2015 het SAVE-charter van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK)”, zegt schepen Klaas Verbeke (CD&V). “Met het stadsbestuur engageren we ons om bijzonder aandacht te hebben voor de verkeersveiligheid van kinderen en jongeren. Na de eerste 2 actieplannen in 2016 en 2019 stelden we nu een derde actieplan op. Met de vorige actieplannen werd werk gemaakt van zowel sensibilisering als handhaving en infrastructuur. We kregen daarvoor telkens een SAVE-label. Met het derde actieplan willen we de komende jaren verder werken aan een verkeersveilige stad. Het plan is gebaseerd op 7 doelstellingen: een verkeersveiligheidsanalyse, implementatie van het STOP-principe, beleid op maat van kinderen en jongeren, een hoog handhavingsniveau, een voorbeeldfunctie als stad, een actief sensibilisatie- en educatiebeleid en opvang van verkeerslachtoffers.”