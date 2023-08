Poperinge schenkt basisschool De Krekel een Warme Williambank: “Jongeren en kinderen aanmoedigen om er te zijn voor elkaar”

Dertiger probeert tankkaar­ten te kopiëren in benzinesta­ti­on in Veurne

De lokale politie Spoorkin heeft vorige week een 35-jarige Moldaviër gearresteerd in Veurne, omdat hij materiaal plaatste in een tankstation om tankkaarten te kopiëren. Zo meldt het parket van West-Vlaanderen donderdag. De verdachte is intussen aangehouden.