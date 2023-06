Poperinge provinciaal koploper vergunde kleine windmolens: “Kleinschalige windmolens zijn vooral relevant voor energie-intensieve landbouwbedrijven”

NET OPEN. Café Dries 7 in centrum van Kemmel: “Een nieuwe uitdaging na 20 jaar op kantoor”

Ooit was er een frituur te vinden, maar onlangs opende op de hoek van de Dries en de Lokerstraat in Kemmel het café Dries 7. Sabrina Baelde (43) is de uitbaatster. “Ik praat graag met de mensen, en waar kan je dat beter doen dan in de horeca.”