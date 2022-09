Poperinge neemt energiebesparende maatregelen: “Geen schaatspiste en temperatuur zwembad daalt”

Watou Monique Bol en Daniel Billiet samen in het Huis van de Dichter: “We dragen samen onze bezorgd­heid voor het klimaat uit”

In het Huis van de Dichter, de schrijfresidentie in Watou, trekken deze week klimaatdichters Monique Bol en Daniel Billiet in. De twee vonden elkaar tijdens een briefschrijfproject en dragen in hun werk hun bezorgdheid over het klimaat uit. In Watou werken ze samen.

23 september