Poperinge legt in najaar Watouplein opnieuw aan: “We maken het toegankelijker voor bewoners en bezoekers”

Kemmel Bistro Marron is na tien maanden al failliet

De ondernemingsrechtbank heeft de uitbater van Bistro Marron op de Dries in Kemmel failliet verklaard. Op de hoek van de Dries met de Lettingstraat, waar vroeger café ‘t Gapertje was, ging in april vorig jaar een nieuw restaurant open.

25 januari