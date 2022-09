Poperinge en vzw De Fietseling werken samen aan brouwerijsite Reningelst: “Afspraken voor verdere restauratie en beheer van de site”

ReningelstDe brouwerijsite in Reningelst wordt omgebouwd tot een ontmoetingsplek voor jong en oud. Er komt een volledig heraangelegde binnenkoer en een buurtsalon met lift op de eerste verdieping van de gerestaureerde mouttoren. De stad Poperinge nam de erfpacht van de site over van vzw De Fietseling en beheert nu het geheel. De vzw kan haar werking gewoon verderzetten.

Omdat de meerkosten voor vzw De Fietseling bij de restauratie van de brouwersite te hoog werden, nam de stad Poperinge het geheel in erfpacht. Stad en vzw legden afspraken vast voor het verdere beheer van de voormalige mouterij Sint-Joris. Poperinge plant nu volledig heraangelegde binnenkoer en een buurtsalon met een lift.

Gezinnen met kinderen

De vzw De Fietseling werd opgericht in 1997 met als doel de beschermde site van brouwerij-mouterij Sint-Joris in Reningelst te restaureren en er een herbestemming aan te geven. De brouwerij, die nog steeds eigendom is van de familie Camerlynck, was tot in 1963 actief. De vzw bouwde de mouterij om tot De Kinderbrouwerij, een plaats waar gezinnen met kinderen voorrang hebben. Aanvankelijk was het de bedoeling om er een fietsknooppunt te maken, vandaar de naam De Fietseling, maar de plannen veranderden in de loop der tijd. Op De Kinderbrouwerij organiseert de vzw voorstellingen, workshops en toeristische activiteiten voor families en groepen.

Erfpacht

Later pakte de vzw de vervallen mouttoren aan. Die stortte in 2001 in, maar werd mooi in ere hersteld. De vzw investeerde ook in nutsvoorzieningen, verwarming en sanitair in de mouterij. De toiletten worden nog afgewerkt en de CV-installatie in de brouwerij uitgebreid. De Fietseling kreeg voor de werken financiële steun van de stad, de provincie en van de Vlaamse gemeenschap.

Volledig scherm In de mouttoren worden onder meer tentoonstellingen georganiseerd. © Michaël Depestele

“Tijdens de tweede fase van de werken bleken de meerkosten zeer hoog. Daarom namen we vorig jaar met de stad de site in erfpacht om zo de vzw te ontzorgen”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “De Fietseling kan haar werkzaamheden op de site verderzetten en Poperinge neemt kosteloos de lopende erfpacht van de site over. Vanaf die overname zal de stad de volledige site beheren. In een samenwerkingsovereenkomst werden afspraken vastgelegd over het gebruik van de gebouwen, de binnenkoer en de speelweide en over de afwerking van de site en over de verdere betoelaging van vzw De Fietseling.”

Lift

De stad wil, naast een volledig heraangelegde binnenkoer, in de toren een buurtsalon maken, een ontmoetingsplaats voor de inwoners waar activiteiten worden georganiseerd. Op termijn wordt de speelweide een uitgebreid openbaar speelplein met terras. “Als leveringsproblemen geen roet in het eten gooien, start de installatie van de lift in de mouttoren nog dit najaar. Vanaf 2023 opent het nieuwe buurtsalon op de eerste verdieping de deuren”, aldus de burgemeester.

