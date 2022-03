Poperinge eert olympisch atleet Walter Van Renterghem

PoperingePoperingenaar Walter Van Renterghem werd 50 jaar geleden Belgisch kampioen op de langeafstand. Dit was zijn gouden ticket naar de Olympische Spelen van 1972 in München, waar hij deelnam aan de marathon. “We willen zijn uitzonderlijke prestaties in de kijker zetten met een expo, maar we hebben daarvoor hulp nodig. Anekdotes en foto’s zijn zeer welkom”, zegt schepen Klaas Verbeke (CD&V).

Op zijn 78ste verjaardag - zaterdag 26 maart - kreeg Poperingenaar en gewezen topatleet Walter Van Renterghem bezoek van sportschepen Klaas Verbeke, cultuurschepen Loes Vandromme, sportpromotor Veerle Deruyck en stadsarchivaris Tijs Goethals. In september 2022 is het precies 50 jaar geleden dat Walter deelnam aan de Olympische marathon in München en dat wil de stad niet onopgemerkt voorbij laten gaan. “Ik heb een mooie carrière gehad en met veel andere topatleten gelopen”, zegt Walter die nu in Huize Proventier woont.

Er wordt werk gemaakt van een expo over Walter en die wordt uitgewerkt in nauwe samenwerking met Walter en zijn dochters Dominique en Ann. “Heel wat herinneringen en verhalen worden opgerakeld wanneer je over of met Walter Van Renterghem praat. De Poperingenaar is intussen 78 jaar, maar hij blijft een fenomeen. Zijn loopschoenen staan al even aan de kant, maar bij elke loopgelegenheid is hij van de partij om de jeugd aan te moedigen. Als kind kende ik maar twee Walters: mijn vader en Walter Van Renterghem”, zegt sportschepen Klaas Verbeke.

Foto’s in de sportwinkel

Het Poperinge stadsbestuur grijpt de 50ste verjaardag van zijn Belgische medaille en olympische deelname aan om Walter in de bloemetjes te zetten. “We speelden al even met het idee om iets te doen voor Walter, ook vanuit de sportraad was er veel enthousiasme. Als kind was ik al gefascineerd door de actiefoto’s in Walters sportwinkel in de Veurnestraat. Vorige zomer raakte ik met hem aan de praat tijdens de kermisjogging, zo groeide het plan om hem op gepaste wijze te huldigen. In nauw overleg met Walter en zijn dochters geven we de acties met de sportdienst, het archief, FLAC Hoppeland en Huize Proventier vorm.”

Vanaf 9 september loopt er een expo in de bibliotheek. “Dan is het dag op dag 50 jaar geleden dat Walter zijn Olympische marathon liep in München. Daarnaast wordt er – hoe kan het ook anders – een loopevenement georganiseerd. Ook woonzorgcentrum Huize Proventier werkt mee aan de festiviteiten om hun bewoner te eren”, zegt Verbeke. “Anekdotes en foto’s zijn zeer welkom om de expo te helpen vormgeven en daarom doen we ook een oproep om contact met het Stadsarchief op te nemen.” Heb je zelf nog fotomateriaal of ken je een leuke anekdote over Walter Van Renterghem? Neem contact op met het archief via stadsarchief@poperinge.be of 057/33.56.25.