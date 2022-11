Poperinge blijft kindvriendelijke stad: “Een aardig zetje in de goede richting”

Solidariteit en betrokkenheid

Het label vervalt dit jaar. De stad Poperinge besliste in 2021 voor een verlenging te gaan. “Een eerste stap in die procedure was de opmaak van een zogenaamd Kompas. Op basis van opnieuw een reeks inspraakinitiatieven zetten op papier hoe aan de zes bouwstenen van een kindvriendelijke stad gewerkt wordt”, aldus de schepen. Die bouwtenen zijn: Inzetten op diversiteit, werken vanuit een gedeelde en gemandateerde visie op kinderen en jongeren, inzetten op permanente dialoog met kinderen en jongeren, de regierol opnemen en samenwerken, kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en solidariteit en betrokkenheid. Op 31 mei kreeg Poperinge het goede nieuws te horen dat het label verlengd wordt (2022-2027).

Kindvriendelijke reflex

“Deze verlenging van het label is geen eindpunt, maar eerder een hernieuwde start om verder hard in te zetten op een kindvriendelijk Poperinge”, aldus de schepen. “Binnen alle geledingen en in alle stadsdiensten is die idee ingeburgerd waardoor een kindvriendelijke reflex doorsijpelt in beleidsplannen, actieplannen, maar ook via concrete realisaties, bouwprojecten, investeringen, evenementen, inspraakacties en inrichting openbaar domein. Samen met onze vele partners gaan we enthousiast verder op deze weg. Het verlengde label is daarbij een aardig zetje in de goede richting”.