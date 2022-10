Poperinge activeert samen met lokale bedrijven leefloongerechtigden: “Werk is de meest duurzame manier om armoede te bestrijden”

De Poperingse sociale dienst wil sterker gaan samenwerken met lokale bedrijven bij de activering van werkzoekende OCMW-cliënten. “We willen dit doen door middel van artikel 60-tewerkstelling, een specifieke arbeidsovereenkomst voor mensen die nog nooit actief waren op de arbeidsmarkt of die ervan zijn afgedwaald”, legt schepen voor Sociale Zaken Bryan Vanderhaeghe (Samen) uit. Het eerste bedrijf waarmee de stad een overeenkomst afsluit is Page Elektronica uit de Casselstraat in Poperinge. “Ik ben heel tevreden dat Page Elektronica deze uitdaging wil aangaan en zo kwetsbare stadsgenoten de kans geeft om te leren en te werken. Artikel 60-tewerkstelling is een zeer interessante manier om mensen klaar te maken voor de arbeidsmarkt. Bij dit soort tewerkstelling neemt het OCMW de werkzoekende in dienst, blijft de juridische werkgever, neemt de kosten van het sociaal secretariaat op zich en ondersteunt zowel het bedrijf en de werknemer tijdens de tewerkstelling. Het bedrijf moet een beperkt deel van het loon betalen en alles in het werk stellen om de werknemer te ondersteunen bij zijn professionele (re)integratie. Dat gebeurt door de nodige tijd aan hem te besteden en hem een aangepaste behandeling te geven zodat hij kennis, knowhow en intermenselijke vaardigheden kan verwerven. De artikel 60-tewerkstelling is altijd beperkt in de tijd, bij het einde van de terbeschikkingstelling wordt bekeken of de art.60’er in dienst kan blijven bij het bedrijf. Ik hoop dat er nog Poperingse bedrijven zullen volgen, want ik ben er van overtuigd dat werk de meest duurzame manier is om armoede te bestrijden.”