Pop-upstore brengt 13 lokale creatievelingen samen in Nieuwstraat 26

Met ‘La Fiej en Rose’ maakt, initiatiefneemster van de pop-up, Sofie Desmedt, wenskaartjes met West-Vlaamse teksten. Daarnaast fotografeert en ontwerpt ze voor communies, uitnodigingen… “Vorig jaar stond ik op de pop up van InEen in Reningelst en later ook op de kerstmarkt in Reningelst. Dit was enorm leuk, inspirerend en ondersteunend, zo collega-handelaars onder elkaar. In het voorjaar stond niets gepland van dergelijke initiatieven. Daarnaast kochten mijn partner en ik een huis waar we nu nog even aan verbouwen. Het idee rijpte om zelf een pop up te organiseren. Het is de bedoeling om in te toekomst een blijvend winkeltje te installeren in ons nieuwe huis”, legt Sofie uit. Na een uitnodiging naar alle handelaars van de vorige pop-ups eindigde Sofie met 13 lokale handelaars die haar pop-upstore willen bevolken. “Een enthousiaste samenwerking tussen gelijkgestemden. We vinden het leuk om iets positief te organiseren in Poperinge. We hopen dat veel mensen een kijkje komen nemen en de keuze maken om lokaal iets te kopen! ”