Picknickbank in weide boer Jos

“We willen alle troeven van de weide willen delen met iedereen, daarom staat er sinds kort een picknickbank in de weide. De bank geeft je een originele uitzicht op Reningelst”, vertelt Marjolein Six , voorzitter van vzw de Weij. De vzw heeft als doel Reningelst leefbaar te houden voor de komende decennia. Zo probeert de vzw momenteel om de eeuwenoude weide van boer Jos, midden in het dorp te redden van de bebouwing. “De picknickbank kan worden bereikt door de opening in de haag, via de wijk Disbos. Boer Jos zet de omheining op punt. Ook de koeien zijn terug van de partij. Iedereen is welkom op de picknickbank. Om te picknicken, te rusten, te kaarten, mensen te ontmoeten, het zicht te aanschouwen...”