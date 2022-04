Pater Van Acker verlaat Haringe: “Via een missiepost noodgedwongen Congo uit gevlucht in 1998”

HaringeOmwille van gezondheidsproblemen heeft Pater Jozef Van Acker zijn geliefde Haringe verlaten om zijn intrek te nemen in het Missiehuis van Scheut te Torhout. Hij was sedert 1998 priester in Haringe, nadat hij in Congo dreigde vermoord te worden. Vanaf 2003, met de oprichting van de federatie Poperinge-West, werd hij ook priester in Roesbrugge. Daarnaast was hij ook actief in Abele.

Op 9 juli 1930 werd Jozef Van Acker in Ardooie geboren. Midden in de tweede wereldoorlog verloor hij als 13-jarige in amper één week tijd zijn vader en zijn moeder. “In 1950 trok ik naar Scheut waar ik mijn priesteropleiding volgde. Vijf jaar later werd ik tot priester gewijd. Ik vertrok meteen naar de toen nog Belgische kolonie Congo. Ik maakte er epidemieën van ebola, dysenterie en malaria mee, maar zelf ben ik er nooit echt bang van geweest. In Kasaï was ik reispater in een gebied zo groot als West-Vlaanderen”, vertelt pater Jozef.

In 1960 werd Congo onafhankelijk en in de periode 1971-1997 kreeg het land de naam Zaïre. Nadien werd het weer Congo. Hij werd overgeplaatst naar Masuika (bij de menseneters) en verbleef ook een paar jaar in Kamuesha, de streek van de juweeldiamant. In 1963 kwam hij voor het eerst op verlof naar België. Eind februari 1998 kwam er op de missiepost een serieuze tip binnen dat het leven van pater Van Acker op het spel stond en dat hij vermoord zou worden. “Ik was té sociaal. Ik nam geen blad voor de mond en koos in alle omstandigheden resoluut voor de bevolking. Op 1 maart 1998 ben ik dan, via een missiepost van de zusters van Heule, noodgedwongen het land uit gevlucht. Ik nam zelfs nog een brief van zuster Anne Desrumeaux mee voor haar familie in België. Ruim een maand later werd die zuster zelf vermoord…”

Dorpsherder

Congo was voor de pater toen een afgesloten hoofdstuk en enkele maanden na zijn aankomst in België werd hij dorpsherder in Haringe en later in Roesbrugge en Abele. “Congo en België vallen niet met elkaar te vergelijken. In Congo hadden we bijna altijd mooi weer en ik voerde ook totaal andere taken uit. Wij kenden toen nog de goede periode”, zegt pater Jozef. “Het is hier een joviale en sociale bevolking. Ik wilde zoveel mogelijk alles in gang houden en de mensen steunen. Ik deed net als in Congo huisbezoeken. Door de wind, door de regen en vaak met de fiets; en verraste de jarigen met een zelfgemaakt cadeau.”

In 2015 werd pater Van Acker getroffen door een hersenbloeding. Hij moest drie maanden revalideren. Ondertussen mocht hij al zijn gouden, diamanten en briljanten priesterjubileum vieren. In de tweede helft van 2021 was duidelijk dat het voor de toen 91-jarige pater Van Acker steeds lastiger werd. Omwille van gezondheidsproblemen en ziekenhuisopnames moest hij een stap terugzetten. In februari 2022 is pater Jozef Van Acker dan definitief naar het Missiehuis van Scheut in Torhout getrokken.