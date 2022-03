Patchwork lokte 145 kunstenaars uit binnen- en buitenland: nieuwe open call voor Watou 2023

WatouInspirator Koen Vanmechelen en stad Poperinge nodigen opnieuw professionele kunstenaars en laatstejaars bachelor- of masterstudenten aan een kunstopleiding uit om tijdens de zomer van 2022 een aantal dagen door te brengen in Watou. Vorig jaar lokte de open call 145 kunstenaars uit binnen- en buitenland. De open call voor deelname aan het onderzoekstraject loopt tot en met 25 april.

“Niet enkel de wereld heeft het dorp wat te leren, maar ook omgekeerd. Het globale bestaat enkel door de generositeit van het lokale. Het initiatief Patchwork nodigt jonge en oudere kunstenaars uit alle disciplines uit om samen na te denken hoe de volgende edities van Watou eruit kunnen zien. Met tentje en slaapzak. En om elkaar te inspireren. Het resultaat van deze meerdaagse gathering kan leiden tot een nieuw concept voor Watou, vertaald in een of meerdere in situ kunstwerken, die het volgende jaar op Watou getoond worden aan het grote publiek. Een patchwork van impressies, een niet te voorspellen geheel van verschillende elementen”, zegt kunstenaar en inspirator Koen Vanmechelen. Hij gaf de voorzet om in 2021 een open call te lanceren.

Maar liefst 145 kunstenaars uit binnen- en buitenland stelden zich kandidaat voor Patchwork. Een jury selecteerde dertig kandidaten en in de zomer van 2021 kampeerden deze kunstenaars in het dorp. Ze gingen in dialoog met de inwoners, voelden het landschap en dompelden zich onder in het festival dat die zomer plaatsvond. Het festival klokte af op een recordaantal van 29.000 bezoekers. De Patchworkers dienden voorstellen in, waarop de jury een 20-tal projectideeën selecteerde. De concepten worden nu verder uitgewerkt. Koen Vanmechelen blijft de inspirator en James Putnam neemt het curatorschap op zich. Putnam zetelde in de jury die de selectie heeft bepaald.

Open Call

Ook dit jaar wordt een Open Call gelanceerd aan professionele kunstenaars en laatstejaars studenten uit een kunstopleiding uit alle disciplines. Koen Vanmechelen neemt opnieuw het inspiratorschap op zich. “Watou, gelegen op een taal- en cultuurgrens, is een uitgelezen plaats om als inspirator te dienen voor kunstenaars uit vele disciplines. Het is er nodig om de lokale rijkdom en globale context op een bevruchtende manier met elkaar te verbinden. Het nest Watou, op de vertakking van poëzie, landschap en landbouw is ideaal om in te spelen op de lokale gemeenschap en die te betrekken. Zoekend naar een nieuwe manier van landbouw, van bouwen en verbinden met de voeten stevig in de aarde en de blik voorbij de horizon.”

Een jury selecteert de kandidaten op basis van motivatie, CV en portfolio. Inschrijven voor de open call kan nog tot 25 april 2022 www.kunstenfestivalwatou.be. Na een driedaags verblijf in Watou worden de kunstenaars gevraagd een voorstel in te dienen voor een nieuwe kunstinstallatie. Dezelfde jury kiest uit deze voorstellen de kunstwerken die worden tentoongesteld tijdens Watou 2023.