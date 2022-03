Paasfeest in Sport- en Recreatiebad De Kouter

Alveringem Grote lente­schoon­maak in Bachten de Kupe, ‘het Bokrijk van de Westhoek’: “Dit boerendorp van weleer moet opnieuw een massa volk aantrekken”

Met borstel, stofdoek en boormachine zijn vrijwilligers druk in de weer om het openluchtmuseum Bachten de Kupe in Izenberge klaar te krijgen voor het nieuwe seizoen. Dat start in de paasvakantie. De gemeente Alveringem ondersteunt voor het eerst. Pionier Marcel Messiaen is met zijn 101 jaar te oud geworden. “De toeristen moeten opnieuw de weg vinden naar dit verrassende dorp uit een ver verleden”, klinkt vrijwilliger Marc Albrecht hoopvol. Wij gingen op ontdekking in de verborgen parel, die zoveel rijkdom en herinneringen bevat.

