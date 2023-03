Overwegend bewolkt weer in Poperinge vanochtend

Tweede editie Kidzfesti­val mikt op 3.500 bezoekers: “We bezorgen 300 kwetsbare kinderen de dag van hun leven”

Op de naam van hoofdact is het nog even wachten, maar onder meer Kartje Kilo, De Ketnetband en Plop zegden al toe voor de tweede editie van het Kidzfestival in Ieper. Dat vindt plaats op 3 september op het terrein waar dat weekend ook het Highlight Festival op het programma staat. “De opbrengst gaat naar organisaties die het lot van kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden centraal stellen”, aldus Bavo Goos van Kiwanis Ieper.