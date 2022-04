Opnieuw tuinconcerten in volsspelencafé Het Mysterie

In volksspelencafé Het Mysterie in Poperinge werd de tuin vernieuwd en een podiumplaats gecreëerd voor de aankomende tuinconcerten. Vanaf zaterdag 16 april om 20 uur staan opnieuw concerten op de agenda. “Ondertussen is dat een vaste waarde in het Poperingse culturele leven en wijde omgeving. Lut voerde een aantal aanpassingen door in de tuin, waardoor het nog gezelliger zal worden. Een nieuw overdekte plaats om de muzikanten te plaatsen maakt daar deel van uit”, zegt Poperingenaar Marc Dewilde die met ‘Carline’s Echo’ kleine culturele evenementen opstart.

One time blues band zou de spits afbijten, maar de topbluesband kreeg af te rekenen met de griep en corona. “Er werd een mooi vervangprogramma gevonden met Geert Jozef Tenwood & Vincent Pierins. Geert Jozef Tenwood het alter ego van Geert Bostyn ontstoft oude en soms vergeten pareltjes uit de roots, blues, country.... Hij brengt de songs op zijn eigen maniere aan de man en neemt daarvoor steeds een nieuwe gast mee. Deze keer is dat niemand minder dan topbassist Vincent Pierins. Pierins is te horen op ontelbare studio-opnames van de meest gekende artiesten in ons land. Daarenboven speelde hij al meer dan 700 live-concerten van Clouseau. Met zijn ‘Geert Recycleert’ opteert Jozef Tenwood bewust voor nummers die je niet meer veel hoort, zeker niet live, maar wel nog bekend in de oren klinken. Onder andere Orbison, Knopfler, The Eagles, Elvis en Otis Redding kunnen zomaar de revue passeren.”

Vrije giften

Ook voor deze concerten blijft het Mysterie-concept dat je een vrije gift geeft tussen 15 en 30 euro per persoon waarbij dranken, muziek en hapjes zijn inbegrepen. “Voor deze eerste avond buiten, met hopelijk goed weer, is er wel wat extra verwarming voorzien met vuurkorf en kan een dekentje of een dikke jas extra gezelligheid geven. Lut voorziet voor deze avond barbecue.” Op 12 mei staan Bart Buls en David Piedfort, die elke week te horen is in De Weekwatchers, op het podium. In het weekend van 18 en 19 juni zijn er 4 optredens. Op zaterdagnamiddag Marco Epis & Marc Librecht en ‘s avonds Zoot Unit. Op zondag is dat Z-Curse in de namiddag en ‘s avonds Boom’n van de weireld. Meer informatie via de Facebookpagina ‘De Mysterieuze Vrienden’. Reserveren is nog steeds noodzakelijk en kan Lut Pelgrims rechtstreeks in Volsspelencafé Het Mysterie of Marc Dewilde via marc.dewilde@telenet.be.