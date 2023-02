Opgepast: vals Facebookprofiel burgemeester Dejaegher in omloop

“Iemand wees mij erop dat in mijn naam vreemde berichten werden rondgestuurd met een nepprofiel van mij. Ikzelf had het nog niet gezien”, aldus burgemeester Christop Dejaegher. “De maker van het nepprofiel beweerde dat ik een prijs had gewonnen en dat de man of vrouw die de boodschap kreeg ook op de lijst met winnaars zou staan. Er wordt gevraagd contact op te nemen met een Facebook-agent via een link. Doe dat niet, want dan word je bedot.” De persoon die het probleem meldde aan de burgemeester liet Facebook weten dat het om een vals profiel ging, waardoor dat kan worden geblokkeerd. Het enige echte Facebookprofiel van onze burgemeester vind je hier.