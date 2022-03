Op huizenjacht in… Abele: “Rustig en stil, maar dorp heeft potentieel”

Abele/Boeschepe Inwoners Abele en Boeschepe bouwen samen aan ‘Droomplein’: “Of je nu aan de Franse of Belgische kant woont, we zijn er voor elkaar”

Het bewonersplatform van het Abele had al enkele jaren een droom: een ontmoetingsplaats in het dorp creëren voor alle inwoners zowel Nederlandstalig als Franstalig. De eerste spadesteek voor hun ‘Droomplein’ werd onder de vorm van een haagplantdag dit weekend georganiseerd. Het doel is elkaar ontmoeten - jong en oud, Nederlands- en Franstalig - in een speelse en natuurlijke ontspanningsruimte, waar ook culturele evenementen kunnen plaatsvinden. “De samenhorigheid is er al altijd geweest, dat is gewoon hoe Abele is.”

