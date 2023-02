‘Op avontuur met soldaat Arthur’: het nieuwe familieparcours in Talbot House

Sinds kort kunnen in het Talbot House in Poperinge kinderen van 6 tot 12 jaar op ontdekking doorheen de site aan de hand van een volledig nieuw verhaal. “Tijdens acht leuke filmpjes nemen Jeanne Battheu, Duchess de kat & soldaat Arthur de kinderen op sleeptouw doorheen het huis”, vertelt manager Simon Louagie. “Samen gaan ze op zoektocht van in de schuilkelder tot op de zolder. Er is een interactieve quiz, een verkleedmoment en als beloning gaan de kinderen naar huis met een kleurboek van de generaal.”

Beste van Britse cultuur

“Met de vernieuwingen hopen we de authentieke sfeer in het Talbot House te versterken en ook een nieuwe generatie bezoekers aan te spreken. Sinds enkele jaren zien we een stijging in het aantal Vlaamse gezinnen. We willen nu ook voor hen een unieke beleving aanbieden. Sinds brexit gaat we meer op zoek naar andere doelgroepen. Zo zijn de nieuwe British Days, waarbij we het beste van de Britse cultuur tot bij ons brengen, een echt succes met tientallen aanvragen sinds de lancering een half jaar terug. Leerkrachten Engels zien er een waardig alternatief in voor hun daguitstappen naar het VK die sinds brexit nog duurder zijn.” Tijdens de zomer komt er nog een digitale rondleiding in Talbot House voor volwassenen. “Maar zo lang wachten om een bezoek te brengen hoeft zeker niet. Iedereen is welkom om onze vernieuwingen te ontdekken”, aldus nog de manager.