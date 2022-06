Oorlogsveteraan George Sutherland viert 100ste verjaardag in Talbot House

PoperingeIn het Talbot House in Poperinge werd afgelopen weekend het eeuwfeest gevierd van WO II-veteraan George Sutherland. De man verjaarde al afgelopen december, maar door corona kon er pas nu een feestje worden georganiseerd. Talbot House maakte van de gelegenheid gebruik om een Queen’s Jubilee Garden Party op poten te zetten. “En meteen openden we de nieuwe permanente tentoonstelling”, aldus manager Simon Louagie.

Met een groot tuinfeest stelde Talbot House in Poperinge afgelopen weekend haar nieuw vaste expo voor. “Na ruim 2 jaar wachten en na verschillende keer uitgesteld door corona konden we afgelopen weekend eindelijk onze nieuwe permanente tentoonstelling ‘Een huis van Mensen’ plechtig openen”, zegt verantwoordelijke Simon Louagie. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om the Queen’s Jubilee Garden Party op poten te zetten en het eeuwfeest van Georges Sutherland te vieren. George, die in WO II bij de Britse RAF diende, maakte twee jaar geleden maakte nog een voettocht van Lijssenthoek Military Cemetery tot aan de ‘Every Man’s Club’ om geld in te zamelen voor het soldatenhuis. Dat werd immers zwaar getroffen tijdens de coronacrisis.

Talbotousians

Met zijn onderneming zamelde de Schot een fiks bedrag in. “Georges verjaardag vond al plaats op 21 december vorig jaar, maar we zijn blij dat hij er nu bij was”, zegt Simon Louagie. “George heeft zich trouwens goed geamuseerd. Hij zat naast de nieuwe militaire attache van Engeland, die ook bij de RAF diende. Bijna 3 uur lang bleef hij hier, aan zijn leeftijd toch wel ongewoon lang. Met ruim 160 aanwezige leden, onze Talbotousians, was het ons grootste tuinfeest sinds 2015. Toen vierden wij onze 100ste verjaardag. Een team van vier Britse bakkers bakten volop taarten en de Britse tuin lag er perfect bij. Voor het eerst in 2 jaar tijd konden onze Britse leden massaal terug het Huis bezoeken!”

Volledig scherm Manager Simon Louagie te midden de nieuwe vaste expo. © Henk Deleu

De gasten op het tuinfeest kon meteen een kijkje nemen om de nieuwe vaste tentoonstelling. “De vorige tentoonstelling was 20 jaar oud en vandaag ligt de focus op meer dan enkel WO I”, aldus Louagie. “In de nieuwe expo zit de naoorlogse geschiedenis van ons huis verwerkt. We eindigen met de laatste WO I-veteraan Harry Patch. In 1917 kwam hij hier als jonge soldaat herhaaldelijk op bezoek. In 2004 opende hij, op 106-jarige leeftijd, de gerestaureerde Concert Hall.”

Touchscreens

“Het uitgangspunt van deze nieuwe permanente tentoonstelling vormen de objecten. Zij geven een extra dimensie aan het succesrijke concept van Talbot House: het vertellen van de vele kleine verhalen die - via die objecten - onlosmakelijk verbonden zijn met de mensen die er kwamen”, aldus Simon Louagie. “In totaal worden er meer dan 500 objecten-met-een-verhaal in de kijker geplaatst. Die worden door middel van touchscreens verder toegankelijk gemaakt met tekst- en beeldmateriaal. Zo wordt de bezoeker ondergedompeld in een mix van brief- en dagboekfragmenten, pittige anekdotes, foto’s en filmbeelden.” Het verhaal wordt opgebouwd in 9 modules: het leven achter het front, Talbot House tijdens W.O. I, Tubby’s hut, het kind in de oorlog, de geboorte van Toc H, de pelgrimstochten, WO II, Tubby’s Room en Harry Patch. Verder is er een aparte kijkkastenwand waar niet alleen blikvangers uit de rijke collectie tijdelijk tentoongesteld worden, maar ook belangwekkende nieuwe aanwinsten die de bezoekers schenken.”

De tentoonstelling werd geopend door kinderen van Britse en Duitse WO II-veteranen. Een Britse dame en een Duitse man knipten het lint door. “De Duitsers vonden het heel bijzonder dat ze dit mochten doen”, aldus nog Simon.

Volledig scherm De nieuwe vaste tentoonstelling bestaat uit 9 modules. © Henk Deleu

Volledig scherm De tentoonstelling overspant een periode van een kleine eeuw. © Henk Deleu

Volledig scherm Nieuwe vaste tentoonstelling eindelijk open © Henk Deleu

