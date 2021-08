Oom van koningin Mathilde en oud-burgemeester van Poperinge Henri d’Udekem d’Acoz (88) overleden

Kemmel STERREN VAN DE CAMPING. Hoe boogschie­ten 30 jaar geleden Omer (72) en Jacqueline (67) naar camping Ypra in Kemmel bracht: “We blijven hier tot het niet langer kan”

23 augustus Hoe verzeilen twee Limburgers op een camping in de schaduw van de Kemmelberg, in de Westhoek? “Het Europees kampioenschap staande wip in 1992 in Ieper”, lachen Omer Diliën (72) en Jacqueline Caelen (67). Het koppel is sindsdien deel van het meubilair van camping Ypra. “We zijn aangesloten bij de club in Vleteren, maar trekken ook de grens over om in Frans-Vlaanderen te gaan schieten”, zegt de voormalige keizer.