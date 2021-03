“Onze baby had rood vlekje onder zijn oog. ‘Een tumor’, was het verdict”: gezin van pas genezen Simon (2) zamelt geld in voor Kinderkankerfonds

Poperinge Poperinge­naar schrijft boek over ‘t Vogeltje: “Afbraak van de school en het klooster hebben de ziel van gehucht geraakt”

14 maart Wie benieuwd is naar het verleden van het gehucht 't Vogeltje in Poperinge, kan er vanaf 8 mei alles over lezen in het gelijknamig boek van Poperingenaar Ludo Dumon. “De buurt heeft veel meegemaakt”, zegt de schrijver. “Ik vind het belangrijk dat deze geschiedenis niet verloren gaat.”