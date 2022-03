Ondernemer Willy Lamaire (75) laat levensverhaal neerpennen: “Ik wil iets nalaten voor mijn kinderen en kleinkinderen”

Poperinge/VleterenOndernemer Willy Lamaire is de man achter technologiebedrijf Unitron en transportbedrijf Soncotra uit Poperinge. Naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag liet hij zijn visie op ondernemen neerpennen door zijn nicht Myriam Lamaire en schrijver Stefaan Kempynck. Het boek kreeg de titel ‘Ondernemen in 5D’. “Dromen, Denken, Durven, Doen en Doorzetten. Maar er is eigenlijk ook een zesde D: delen met anderen”, zegt Willy.