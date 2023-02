Onder de kerktoren: “Waarom Vlaamse dorpen een toekomst hebben”

Vleteren Oekraïense beer Sandra moet onder het mes, maar bevalt plots van drie welpjes: “Ze is blijkbaar in de smaak gevallen bij één van de beren in haar kooi”

Heuglijk nieuws uit dierenpark De Zonnegloed in Vleteren. Nadat eerder 3.500 euro werd ingezameld om Oekraïense beer Sandra via een ingreep van haar tandpijn af te helpen, raakte nu het nieuws bekend dat het dier is bevallen van drie welpjes. Een complete verrassing voor haar verzorgers. “We zullen hier moeten uitbreiden, maar dat hebben we er heel graag voor over”, klinkt het daar verheugd.

31 januari