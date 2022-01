Oma Rita (67) verdronk in put in tuin van dochter: “Geen sporen van geweld.”

Rita Hosten (67) uit Gistel was op woensdag bij haar twee kleinkinderen – lagereschoolkinderen – aan het oppassen toen ze naar buiten in de tuin ging. Om een onduidelijke reden kwam ze in de buurt van een put van zo’n 3 op 3 meter ten val. Of ze onwel werd of toevallig struikelde, zal wellicht nooit duidelijk worden. De vrouw kwam evenwel in het water van de put terecht en verdronk. Door de hevige regenval van de voorbije dagen was de put wel tot anderhalve meter met water gevuld. Haar dochter Shirley vond haar pas een poosje later, verwittigde de hulpdiensten maar alle hulp kwam te laat. Sporen van geweld vond de wetsdokter, die in opdracht van het parket van West-Vlaanderen was aangesteld, niet terug. De woning en de tuin vlakbij de Franse grens, waar het drama zich afspeelde, liggen vrij afgelegen en waren pas recent door Shirley en haar echtgenoot Kevin, die voorheen in Koekelare woonden, aangekocht. Ze hadden er al wat opfrissings- en renovatiewerken uitgevoerd. De nabestaanden wensten liever niet te reageren.