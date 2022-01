Oma Rita (67) die op kleinkinderen paste, verdronk in put in tuin van dochter: “Geen sporen van geweld”

Alveringem Frank Becuwe bundelt twee eeuwen dorpsbrou­we­rij­en in nieuwe publicatie: “Ooit had bijna elk dorp zijn brouwerij”

Historicus Frank Becuwe beschreef in twee publicaties de teloorgang van de dorpsbrouwerijen in ons land. In amper vijftig jaar daalde het aantal van 3200 in 1900 naar 663 in 1950. Hoe dat komt, ontdek je in de nieuwste werken van Becuwe.

4 januari