Oma (67) verdrinkt in tuin terwijl ze op kleinkinderen past

Rond 13.45 uur repten een MUG-team, ambulance en de brandweer zich naar een woning in de Nachtegaalstraat in Roesbrugge-Haringe, op de grens met Frankrijk. Dat gebeurde na een noodoproep van de bewoonster. In de tuin lag een 67-jarige vrouw die geen teken van leven meer gaf. Voor de vrouw kon geen hulp meer baten. Omdat de omstandigheden van haar overlijden onduidelijk waren, werd het parket ingeschakeld. Dat stelde een wetsdokter aan om de precieze doodsoorzaak te achterhalen. Mogelijk werd de vrouw in de tuin onwel of kwam ze kwalijk ten val en belandde ze in een natuurlijke waterpartij. Ze was naar verluidt in de woning van één van haar kinderen op de kleinkinderen aan het passen.