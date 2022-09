Nieuwe West-Vlaamse biergids vol topproducten: “Ontdek het verhaal achter een frisse pint van lokale makelij”

Onze provincie telt 58 brouwerijen en enkele West-Vlaamse bieren behoren tot de wereldtop. Met de campagne ‘Het Lekkere Westen’ wil het provinciebedrijf Westtoer nu ook ons bier promoten. Dat wil Westtoer doen met een nieuwe biergids. In het 42-pagina’s tellende magazine is er niet alleen aandacht voor de vele West-Vlaamse bieren, maar ook voor de verhalen achter die producten. Ambassadeur van ‘Het Lekkere Westen’ is Dominique Persoone, die zich met ‘Snelle Mokke‘ voor het eerst waagt aan het maken van een eigen bier. “Een ding is zeker: wij West-Vlamingen moeten ons bierverhaal nog meer naar buiten brengen.”

Volledig scherm Dominique Persoone is de ambassadeur van Het Lekkere Westen. © Westtoer

Tuinhuis

Een mooi item in de biergids is dat van drie mannen die na een carrièreswitch bierbrouwer werden. Bart Degrande van de Houtlandse Brouwers uit Torhout was voor hij bier begon te maken professioneel fotograaf. Hij verbouwde zijn fotostudio tot een brouwerij. Stijn David van brouwerij De Poes uit Tielt vertelt in de biergids dan weer hoe hij bakker en diëtist van opleiding is, voor de overheid werkte als ambtenaar en tenslotte brouwer werd. “In plaats van acht uur achter een computer te zitten, creëer ik nu iets wat vreugde bij de mensen brengt.” Tenslotte gooide Thijs Maenhout van brouwerij Maenhout uit Pittem het over een andere boeg. Thijs begon in 2009 met brouwen. Aanvankelijk deed hij dat in zijn keuken, later in zijn tuinhuis en tegenwoordig in zijn brouwerij. Ook zijn vrouw Birgit is actief in de zaak. “Bier is vandaag hip”, zeggen de drie brouwers in de biergids. “Ook dat van lokale makelij. We ondervinden dat de consument vraagt naar lokale drankjes en de limiet is daar zeker nog niet in bereikt. Ook de slogan ‘Mannen weten waarom’ duikt vandaag niet meer op in het straatbeeld, want het is volledig achterhaald. Ook vrouwen weten tegenwoordig waarom ze graag een goeie pint drinken.”

Volledig scherm De nieuwe biergids van West-Vlaanderen. © Henk Deleu

Zytholoog

Vrouwen die dat inderdaad graag doen zijn die van de Hoppy Beer Ladies, een bierclub exclusief voor dames. “Het idee voor de club ontstond onder drie vriendinnen die eens iets anders wilden doen”, zegt Caroline Bequoye. Bequoye heeft in ieder geval iets met bier. Zo werkt ze in het Poperingse Hopmuseum en is ze zelfs zytholoog of bierkenner. “We zijn vorig jaar in maart begonnen, op de internationale vrouwendag. We zijn met zes in het bestuur en elk van hen droeg vier leden voor, wat het totaal op 24 leden bracht, evenveel als er flesjes in een bak bier steken. Voorlopig houden we het daarbij, hoewel er een al een hele lijst kandidaat-leden in de rij staan”, aldus Caroline. “Of niemand ons met een scheef oog bekijkt als bierminnende dames? Neen, enkel de mannelijke bierclub van Poperinge was wat jaloers, maar de meeste mensen zijn heel enthousiast over ons initiatief.”

Poperingse biertjes

Als we de Caroline en Hilde naar hun lievelingsbier vragen, noemen ze beiden spontaan een Poperings gerstenat op. Voor Hilde is dat het Keikoppenbier, terwijl haar collega een St.Bernardus Abt 12 prefereert. “Daar mag je er echter niet te veel van drinken”, lacht Caroline. “Daarom dat ik al vlug zou overschakelen naar een Prior 8, of een Orval. Een trappist met een complexe smaak en een laag alcoholgehalte, wat wel een voordeel is.” Voor Hilde is een La Chouffe iets dat ze wel eens drinkt. “Bier is een heel mooi product, maar dat wil niet zeggen dat we nooit eens een glas wijn drinken…of een frisdrankje.”

Op het programma

De vier West-Vlaamse toeristische regio’s en Brugge onderscheiden zich meer dan ooit met initiatieven waar beleving rond bier centraal staat. Tot eind oktober dit jaar zetten het Brugse Ommeland en Brugge de 14 bierbrouwers in de kijker met opendeurdagen en proeverijen. De Kust telt ondertussen een hele reeks kustbrouwerijen die typische kustbieren brouwen. Tijdens de weekends van 14 oktober tot en met 14 november 2022 staan de ‘Leiestreek brouwerijdagen’ op de agenda. 21 brouwerijen organiseren rondleidingen, workshops en proeverijen. De Westhoek tenslotte presenteert met ‘Tournée Locale’ een hele reeks thema’s om bierbeleving in de kijker te plaatsen. Alle info www.hetlekkerewesten.be.

Volledig scherm De biergids werd voorgesteld in het Hopmuseum in Poperinge. © Henk Deleu

