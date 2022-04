Nieuwe straat langs Weggevoerdenstraat heet ‘De Briekerie’

Het college van burgemeester en schepenen keurde in november 2021 de omgevingsvergunning voor 22 woningen met bijhorende weg- en omgevingsaanleg toe. In het project wordt ook een straat aangelegd en die krijgt de naam ‘De Briekerie’. In de vorige eeuw werden er op die plaats in open briekovens met de hand bakstenen gemaakt en het huis aan de Prof. Rubbrechtstraat 72 was vroeger café ‘De Briekerij’.