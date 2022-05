Nieuwe stap in de herinrichting grenspost Callicanes: “Provincieraad keurt afbraak van de gebouwen goed”

PoperingeDe grenspost en -zone Callicanes, tussen Poperinge en Godewaersvelde, is sinds het openen van de landsgrenzen in onbruik geraakt. De provincieraad heeft groen licht gegeven aan de afbraak van drie gebouwen van de grenspost. De afbraak kadert binnen de herbestemming van de site.

Callicanes is een voormalige douanepost op de Frans-Belgische grens tussen Steenvoorde, Godewaearsvelde en Poperinge. Met de openstelling van de Europese grenzen in de jaren ’90 en het Schengenakkoord (Verdrag van Schengen in 1992) en verloor de site zijn nut. Ondertussen staan meerdere gebouwen van de grenspost Callicanes in Poperinge al 30 jaar leeg. Door de provincie West-Vlaanderen werd vijf jaar geleden een masterplan goedgekeurd om de volledige site onder handen te nemen. De afbraak van de drie gebouwen maakt daar onderdeel van uit. “Door de strategische ligging zijn er verschillende partners betrokken bij het beheer van deze historische site. Sinds enkele jaren neemt de Provincie West-Vlaanderen initiatief in functie van de herbestemming ervan.” Tijdens de provincieraad van 24 september 2020 werd akkoord gegaan voor de aankoop van enkele cruciale gronden. “De provincieraad van donderdag 19 mei 2022 besliste over de afbraak van de drie gebouwen die deel uitmaken van deze voormalige grenspost”, vertelt burgemeester van Poperinge en provincieraadsvoorzitter Christof Dejaegher.

“De infrastructuur werd gebouwd in de jaren ’80 en is dus sterk verouderd. Daarenboven is de indeling amper bruikbaar voor een toekomstige invulling. Een mogelijke, compacte nieuwbouw met aandacht voor duurzaamheid heeft ongetwijfeld meer potentieel. Met deze afbraak verdwijnt een stukje geschiedenis, maar zetten we wel een nieuwe stap in de herinrichting van deze strategische site.”

Nieuw grensgebouw

In het kader van het Europese Interreg V-project ‘Partons 2.0’ werd via een participatief traject in 2017 werk gemaakt van een masterplan om de site een nieuwe invulling te geven. “Eén van de cruciale elementen om het masterplan uit te voeren, was de aankoop van de parking en de grensgebouwen in 2020 en 2021. Een beveiligde parking, een veilige weg- en fietsinfrastructuur en de realisatie van een nieuw grensgebouw als toegangspoort tot West-Vlaanderen. Het zijn allemaal opties binnen het masterplan. De afgelopen jaren werden met de opmaak van dat masterplan, de aankoop en nu de afbraak stappen gezet in een nieuwe, zinvolle herbestemming met aandacht voor de geschiedenis”, aldus Dejaegher.

De Provincie West-Vlaanderen voorziet een budget van 212.259,66 euro (incl. BTW) voor de afbraak. De Provincie kan via het Interreg V-dossier Qualicanes tot 55% recupereren van Europa. De werken zullen aanvatten na het doorlopen van de onderhandelingsprocedure en deze zouden maximum 40 werkdagen in beslag nemen. (LBR)