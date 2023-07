Nieuwe QR-wandeling met ekster Pica in de hoofdrol op kasteeldomein De Lovie

Boksen / Voetbal / Futsal Ex-Cerclespe­ler Laurenz Simoens wint eerste boksmatch: “Honderd keer meer stress voor mijn eerste kamp dan voor vol voetbalsta­di­on”

Drie jaar lang was Laurenz Simoens prof bij Cercle Brugge. Vorig seizoen kwam hij nog altijd uit voor KVK Westhoek in tweede nationale en zaalvoetbalde hij bij eersteklasser Moeskroen. In de zomer waagt hij zich al eens aan panna, straatvoetbal op een klein veldje. Alsof dat nog niet genoeg is, stapt hij nu in de boksring. Met succes. Simoens won zijn eerste gevecht.