Nieuwe open call voor Watou 2023 via Patchwork

WatouStad Poperinge lanceert opnieuw een open call voor Patchwork. Inspirator Koen Vanmechelen en stad Poperinge nodigen professionele kunstenaars en laatstejaars bachelor- of masterstudenten aan een kunstopleiding uit om tijdens de zomer van 2022 een aantal dagen door te brengen in Watou. De kunstenaars onderzoeken hoe de editie van het Kunstenfestival Watou van 2023 er zou kunnen uitzien. De open call voor deelname aan het onderzoekstraject loopt tot en met 25 april.

Geïnteresseerde kunstenaars kunnen zich via een open call inschrijven om deel te nemen aan Patchwork en stellen zich op die manier kandidaat voor Kunstenfestival Watou 2023. De kandidaten onderzoeken tijdens hun verblijf in Watou hoe de editie van het Kunstenfestival Watou van 2023 er zou kunnen uitzien. “Inspirator Koen Vanmechelen nodigt verschillende kunstenaars uit om te verkennen hoe Watou als dorp en als gemeenschap kan connecteren met de kunstenaars en vice versa. Patchwork is een open call voor professionele kunstenaars van alle disciplines, laatstejaars bachelor- of masterstudenten kunst, individuen of een collectief, uit binnen- en buitenland kunnen zich aanmelden”, zegt cultuurschepen Loes Vandromme (CD&V). Inspirator Koen Vanmechelen en stad Poperinge nodigen de kandidaten uit om tijdens de zomer van 2022 een aantal dagen door te brengen in Watou. Inschrijven is noodzakelijk en kan tot en met 25 april.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Sfeerbeeld Patchwork 2021 © Stad Poperinge

“Watou, gelegen op een taal- en cultuurgrens, is een uitgelezen plaats om als inspirator te dienen voor kunstenaars uit vele disciplines. De overeenkomsten met mijn eigen cultuursite LABIOMISTA zijn legio. Genk is een stad die bestaat uit een lappendeken van dorpen en gehuchten. Ook in Watou is het nodig om de lokale rijkdom en globale context op een bevruchtende manier met elkaar te verbinden, en wel op een manier die de balans meer zal versterken dan verstoren. Mijn werkwijze in beide gemeenschappen is geënt op de filosofie van het Cosmopolitan Chicken Project”, vertelt inspirator Koen Vanmechelen. “Elementen naar elkaar laten zoeken om bevruchting te geven. Ook het nest Watou, op de vertakking van poëzie, landschap, en landbouw is ideaal om in te spelen op de lokale gemeenschap en die te betrekken. Zoekend naar een nieuwe manier van landbouw, van bouwen en verbinden met de voeten stevig in de aarde en de blik voorbij de horizon.”

Een diverse en internationale jury onder het voorzitterschap van Koen Vanmechelen selecteert de deelnemers op basis van cv, portfolio en motivatie. Na hun verblijf in Watou wordt aan de deelnemers gevraagd om een projectvoorstel in te dienen voor het Kunstenfestival Watou editie 2023. Inschrijven gebeurt via www.kunstenfestivalwatou.be.