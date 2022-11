Nieuwe Carrefour Express opent de deuren in Poperinge: “Groot assortiment lokale producten”

De familie Versavel begon in 1932 met een warme bakkerij. Vorig jaar openden ze een Carrefour Express langs de Meenseweg in Ieper. Versavel doet dat nu ook in Poperinge. Van de winkel op de Paardenmarkt wordt Marieke Versavel het gezicht. “We hebben hard gewerkt om de zaak te verbouwen naar de nieuwste normen en om de klant te kunnen ontvangen”, zegt Marieke. De keuze voor een bijkomende Carrefour Express was een logische stap. “Het Carrefour Express-concept staat voor een buurtwinkel waar iedereen voor zijn noodzakelijke en verse dagelijkse aankopen kan doen. Ook de lokale verankering, klantvriendelijkheid, en de aandacht voor lokale producten hebben ons overtuigd dat Carrefour Express de perfecte partner is voor dit concept.”

De Express heeft een winkeloppervlakte van 320 vierkante meter, bevindt zich vlak in het centrum en heeft ruime parkeergelegenheid. De Carrefour Express biedt een groot assortiment lokale producten: de Rollegemse scharreleieren ‘Rollies eitjes’, de Veurn’ Ambachtse paté en potjesvlees, het Poperings Nunnebier, de West-Vlaamse rillettes zijn enkele voorbeelden. Ook de Torhoutse Wostyn mosterd, en een aantal lokale dranken zoals de Riba Picon, de Picon Amer, limonade van Puckolo en een Cocktail Maison zijn er te koop, net als de semoelekoeken van atelier ‘t Bakkertje uit Reningelst

Bij de vernieuwing van de winkel werd veel aandacht besteed aan duurzaamheid. Zo wordt er onder meer gewerkt met een koelingsinstallatiesysteem op CO2. “We dragen daarnaast ons steentje bij in de strijd tegen voedselverspilling door samen te werken met Too Good to Go, een initiatief waar Carrefour zich sinds 2018 bij aansluit. Daarbij worden overschotten of nog eetbare producten die niet verkocht worden na sluitingstijd via de TooGoodToGo-app aan een verminderde prijs aangeboden. Zo kan de klant voor een verlaagde prijs genieten van nog perfect eetbare producten die anders worden weggegooid.”

De nieuwe winkel is alle dagen open, inclusief zon- en feestdagen vanaf 6.30 uur tot 19.30 uur. Enkel de dinsdag blijven de deuren dicht voor de sluitingsdag.

De familie Versavel baat ook in Ieper een Carrefour Express uit.

De winkel ligt aan de Paardenmarkt in Poperinge.

