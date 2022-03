Nieuwe aanmeldingen bij Poperingse eerstelijnspsycholoog

De eerstelijnspsychologe van de stad Poperinge luistert, geeft advies en kortdurende begeleiding bij matige psychische problemen. Wanneer deze begeleiding niet voldoende is, wordt er doorverwezen naar de best passende hulp. “Vorig jaar waren er 107 nieuwe aanmeldingen. 71% van de cliënten werd aangemeld voor kortdurende therapie, 29% voor advies. De meeste begeleiding zijn zeer kort, wat ook de opzet van het project is, 65% van de mensen komt 3 keer of minder langs. We zien bovendien dat heel wat jonge mensen langskomen, bijna de helft van de aanmeldingen zijn mensen jonger dan 36. Ook zien we dat de samenwerking met de huisartsen goed voorloopt, 29% van de aanmeldingen is op doorverwijzing van de huisarts. Vanwege het succes heeft onze eerstelijnspsychologe een korte wachtlijst, maar acute situatie worden steeds voorgenomen”, zegt Poperings welzijnsschepen Bryan Vanderhaeghe (SAMEN).