Nieuw reglement voor sportprijzen: “Geen onderscheid meer tussen man, vrouw of G-sporter”

De trofeeën voor sportploeg, sportverdienste en sportambassadeur blijven in Poperinge wel bestaan. “Verenigingen kunnen binnenkort hun kandidaten doorgeven”, zegt de schepen. “De sportraad buigt zich over de kandidaturen en organiseert in het voorjaar samen met de sportdienst een feestelijk huldigingsmoment.”

Op de kampioenenhuldiging op het einde van het jaar worden vanaf 2023 alle individuele atleten die gedomicilieerd zijn in Poperinge of lid zijn van een erkende sportvereniging in de bloemetjes gezet. “Individuele sporters die lid zijn van een Poperingse vereniging maar die niet in Poperinge wonen, vallen zo niet langer uit de boot”, weet Klaas Verbeke. “Na een aantal geschrapte edities door corona was de kampioenenhuldiging in 2022 één groot feest. De sportraad en sportdienst hopen dat ze in 2023 weer veel sporters mogen huldigen.”