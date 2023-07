Nauwere samenwerking tussen Poperinge en Hazebrouck: “Op 1 september start nieuwe buslijn tussen de twee steden”

IN BEELD. De Band of the Grenadier Guards speelt Vlaamse Leeuw bij bezoek begraaf­plaats

De Band of the Grenadier Guards was de afgelopen dagen een opvallende verschijning op enkele plaatsen in de Westhoek. De Guards zijn de befaamde Britse paleiswachters met scharlakenrode jassen en zwarte berenmutsen en hun muziekband kwam in het kader van de Vlaamse feestdag op bezoek bij ons. Onze fotografen maakten daarvan mooie beelden.