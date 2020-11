Muzikant Wouter Droesbeke (53) overleden, enkele maanden voor James Cooke zijn grote droom met Vlaanderen zou delen

West-Vlaanderen Vier West-Vlaam­se wijnboeren over de oogst van 2020: “Een uitstekend wijnjaar, mét dank aan de klimaatver­an­de­ring”

8 november Het hoeft niet allemaal kommer en kwel te zijn in 2020. De Vlaamse wijnbouwers hebben zonet voor het derde jaar op rij een uitstekende oogst binnengehaald. “Hopelijk kunnen we met onze witte wijn in mei samen met familie en vrienden de start van een coronavrij jaar vieren”, vat wijnmaker Emmanuel Audenaert van Wijngoed Kapelle samen. Van Schuiferskapelle over Oostkamp tot de flanken van onze Heuvellandse bergen: wij peilden naar de verwachtingen bij vier gepassioneerde wijnboeren. Wil je nog meer inspirerende wijnverhalen lezen? Herlees hier onze zomerreeks over wijnbouw in Vlaanderen.