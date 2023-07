Muzieknamiddag met De Kemels in Frimoutpark

Oudste West-Vla­ming Godelieve is al 108, maar maakt nog volop reisplan­nen: “Serieus? Is er niemand ouder dan ik?”

Na het overlijden van Julia Meulemeester (109) uit Ruddervoorde is Godelieve Voet (108) de oudste inwoner van de provincie West-Vlaanderen. “Meen je dat nu”, klinkt de mondige dame die nog steeds zelfstandig in haar huisje in Reninge woont. “Het moet zijn dat mijn tijd nog niet is gekomen.” En Godelieve weet na al die jaren de perfecte formule om zo’n mooie leeftijd te halen. Ze heeft zelfs nog reisplannen.