Modernste frietfabriek van Europa opent vandaag in ons land: 3,5 miljoen kilogram frieten per week rollen in Poperinge van de band

Watou Kuikens overleven brand in stal in Watou

In Watou (Poperinge) is er donderdagavond brand uitgebroken in een stal met zo’n 18.000 kuikens. Die zorgde vooral voor rook. Door water door een boorgat in het dak te spuiten, kreeg de brandweer van de zone Westhoek de brand onder controle zonder extra zuurstof aan de brand te geven.

20 oktober