Minuut stilte voor Georges Sutherland en Wilfried Vanlerberghe

“Het lijkt ons gepast een minuut stilte te houden voor deze 2 mensen”, zei gemeenteraadsvoorzitter Jeroen Verdonck bij aanvang van de gemeenteraad deze week. “George Sutherland was ereburger van onze stad en heeft zich fel ingezet voor het Talbot House, terwijl Wilfried Vanlergberghe 6 jaar OCMW-voorzitter is geweest.”

Georges Sutherland stierf op 6 december in het woonzorgcentrum in Poperinge. Hij werd 100 jaar oud. Eerder stierf in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper Wilfried Vanlergberghe, zoon van gemeenteraadslid en gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. Wilfried was tussen 1983 en 2003 gemeente- en OCMW-raadslid voor de socialisten in Poperinge, waarvan 6 jaar lang OCMW-voorzitter.