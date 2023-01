Minister Somers speelt mensenrechtenspel in De Lovie: “Mensen met een beperking kunnen perfect zelf zeggen waar het op staat”

PoperingeIn De Lovie in Poperinge nam Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld) deel aan een ONTmoetingscafé. Daarbij gingen mensen met een beperking via een mensenrechtenspel in gesprek met elkaar over thema’s als gelijkwaardigheid, eigen keuzes en seksualiteit. Initiatiefnemer is de Gentse vzw Onze Nieuwe Toekomst (ONT), een organisatie die gedragen wordt door mensen met een verstandelijke beperking.

“Je mag Bart zeggen”, zei minister Somers tegen zijn tafelgenoten tijdens het ontmoetingscafé in De Lovie. Het ijs was meteen gebroken en wat volgde was een gesprek tussen mensen met een beperking en de minister. Bij de ontmoetingscafés gaan de deelnemers met elkaar in dialoog. “Al 25 jaar zorgen wij ervoor dat mensen met een beperking zelf hun rechten kunnen leren kennen”, zegt Didier Peleman, voorzitter van vzw ONT, die de ontmoetingscafés organiseert. “Dat is niet altijd evident, want in Vlaanderen worden mensen met een beperking nog steeds onderschat. Met de gepaste ondersteuning, geven we hen een stem op een laagdrempelige manier. Hieraan is er een grote nood.”

Op papier

De vzw kwam naar samen met minister Bart Somers naar de Lovie in Poperinge, een organisatie die in de Westhoek mensen met een beperking ondersteunt. Somers ging rond de tafel zitten met enkele bewoners om het mensenrechtenspel te spelen. Daarbij komen onderwerpen als seksualiteit, gelijkwaardigheid, deelnemen of eigen keuzes maken aan bod. “Het is een soort ganzenspel met vragen die uitnodigen tot een gesprek met elkaar over gevoelige onderwerpen”, verduidelijkt de minister. “Wat dit initiatief duidelijk maakt is dat mensen met een beperking net zo goed zelf kunnen zeggen hoe ze met zaken omgaan of hoe ze willen behandeld worden. Gelijke kansen en een gelijkwaardige behandeling lijken op papier vanzelfsprekend. Dat zijn ze niet, en in dit ontmoetingscafé heb ik zelf ervaren hoe mensen met een beperking perfect in staat zijn te zeggen waar het op staat.”

Zo’n vijfentwintig keer per jaar gaan de kernleden van ONT naar locaties in Vlaanderen om ONTmoetingscafés op poten te zetten. “Het gaat om voorzieningen, woonvormen of organisaties waar mensen met een beperking aanwezig zijn”, zegt Dieter Peleman. “Ze kunnen in de eerste plaats met elkaar in gesprek gaan, van elkaar leren en elkaar ontmoeten. De deelnemers vertellen hun verhaal, met eigen mogelijkheden en talenten. Zo creëren ze zelf kansen om in dialoog te gaan met anderen. Wij proberen hen daarbij te helpen.”

Schitteren

“Wij, als organisatie, dromen van een wereld waarin eenieder écht kan samenleven, wonen en werken”, vult Frederik Desodt, vormingsmedewerker binnen De Lovie aan. “Een wereld waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn. Onze visie en die van ONT matchen heel sterk. Hun 25-jaar lange ervaring en expertise is voor ons zeer verrijkend om de personen die we ondersteunen te versterken en te laten groeien vanuit hun talent, zodat zij kunnen en mogen schitteren. Het is fijn en dankbaar om te zien dat we van elkaar kunnen leren en hoe we ook elkaar als organisaties kunnen versterken.”

