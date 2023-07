Minister Diependaele voorziet 200.000 euro voor restauratie Poperinghe Old Military Cemetery

‘Emma Meesseman­plein’ ingehul­digd aan Jan Yperman Ziekenhuis: “Onze manier om haar te bedanken voor wie ze is”

In Ieper is er voortaan een ‘Emma Meessemanplein’. Dat ligt niet in het centrum van Ieper, maar aan het Jan Yperman Ziekenhuis, net aan de nieuwbouw waar de kinder- en jeugdpsychiatrie wordt ondergebracht. Het plein komt er op initiatief van het ziekenhuis en van Levensloop.