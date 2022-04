Milow brengt boek uit en de Poperingse Trui Chielens illustreerde

Illustratrice Trui Chielens zit niet stil. De Poperingse voorziet regelmatig illustraties bij artikels voor De Standaard. Ze geeft tekenkunst en illustratie aan het SASK in Roeselare en aan de kunstacademie in Poperinge. Trui is de dochter van ex-radiomaker, schrijver en directeur van de Kunstacademie in Poperinge, Wim Chielens. De boeken ‘Het saaiste boek ter wereld’ van Steven Gielis en ‘Aicha en de verloren taal’ van Fikry El Azzouzi kwamen dit jaar uit en Trui verzorgde hiervoor de illustraties. Begin mei mag ze het boek ‘Nice To Meet You’ van Jonathan - Milow - Vandenbroeck aan haar rijke palmares toevoegen. Het is een boek dat gebaseerd is op de gelijknamige titelsong van zijn nieuwe album dat op 20 mei verschijnt.

Volledig scherm Singer-songwriter Milow en illustratrice Trui in haar atelier in Poperinge. © rv

“Milow had mijn werk gezien in De Standaard en eind vorig jaar kreeg ik een leuk mailtje van hem. Ik was direct geprikkeld en ook het eerste gesprek liep heel vlot. Meestal ben ik wat terughoudend wanneer ik een voorstel krijg, maar we zaten onmiddellijk op dezelfde golflengte”, zegt Trui. “Jonathan is een selfmade man en denkt heel vernieuwend. Het is een heel leuke en creatieve man. Hij steekt veel zorg in samenwerkingen voor zijn videoclips, merchandise, artwork.. Voor het boek brainstormde hij mee en het is leuk om zo samen te werken. Hij zakte zelfs af naar mijn atelier in Poperinge om de prenten te bekijken en te praten over de uitwerking.”

Voor de illustraties kreeg Trui enkele maanden de tijd. “Aan een boek werk ik ongeveer 1 jaar. Nu had ik een strakke deadline van 2 à 3 maanden, want Jonathan wilde het boek graag combineren met de albumrelease en zijn tournee. De strakke deadline zorgde er wel voor dat mijn focus volledig bij het boek en bij Milow lag. Dat werkt ook wel bij mij. Er volgde een zwart gat toen het klaar was.”

Levenslessen

Het lied ‘Nice To Meet You’, is een eerbetoon van een vader aan zijn kind terwijl ze zij aan zij door het leven reizen. Het boek vertelt het verhaal over een vader die zijn zoon toespreekt. “Hij legt hem uit dat de wereld leuk, maar dat het ook hard is. Dat je mensen graag zal zien, maar dat je ook mensen zal verliezen. Het is een boek over opgroeien en is geschikt voor alle leeftijden.”

Jonathan vroeg Trui om alle tekeningen analoog te maken. “Voor De Standaard werk ik digitaal, maar bijvoorbeeld voor het boek ‘De vrouw van de schilder’ van Peter De Voecht tekende ik ook analoog. Voor mij was dat enorm leuk, een openbaring. Hij was laaiend enthousiast over één bepaalde tekening die uiteindelijk ook de covertekening werd. De tekening toont de ‘circle of life’. Alle personages - de vader, de zoon, de zwangere vriendin - komen er ook samen. Ze zijn op een boot waar een feestje is met vrienden. Ik denk dat hij gecharmeerd was door de tekening omdat die prent muziek ademt”, vertelt Trui.

Het nieuwe album ‘Nice To Meet You’ komt uit op 20 mei en het boek wordt voorgesteld op 8 mei in Bar Boek in Leuven, de thuisstad van Milow. Samen met Trui zal hij de eerste exemplaren signeren. “Het is spannend en ik ben ook super benieuwd. Het was een heel leuk project, waar ik echt trots op ben.” Het boek kan je nu al vooruitbestellen via deze link.

