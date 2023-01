MIJN DORP. Abele is het dorp van gemeenteraadsvoorzitter Jeroen Verdonck (37): “Uit de Westhoek wegtrekken zie ik mezelf niet snel doen”

Poperinge HUIZEN­JACHT. Poperinge, charmant stadje in de Westhoek: “Een opgeknapte woning is hier meteen 100.000 euro meer waard”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat huizen tegenwoordig kosten en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op huizenjacht in Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week trekken we naar Poperinge in de Westhoek. “Zowat alle huizen die hier te koop staan, gaan vliegensvlug de deur uit”, zegt vastgoedmakelaar Jason Platteeuw.

21 januari