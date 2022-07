Michaël Depestele toont foto’s van spelende kinderen: “Ik verschuif mijn lens graag naar de rand van het gebeuren”

In De Kinderbrouwerij in Reningelst is nog tot 11 september een fototentoonstelling te zien met werk van de Poperingse fotograaf Michaël Depestele. Depestele is een persfotograaf die ook artistieke projecten doet. Hij studeerde fotografie aan het VISO in Mariakerke en werd meester-fotograaf aan de Academie voor Schone Kunsten in Gent. De Poperingenaar werkte nog als assistent voor Magnum-fotograaf Carl De Keyzer.

Marcel Proust

In de reeks die hij in de Mouttoren in Reningelst laat zien, koos Michaël voor beelden van kinderen die hij tijdens zijn loopbaan op de gevoelige plaat zette. “De kinderen op de foto’s weten niet dat ik hen fotografeerde. Ze poseren niet, maar ze zijn bezig met hun eigen spel. Een foto voor de krant toont het evenement dat plaatsvindt, maar ik verschuif mijn lens graag naar de rand van het gebeuren. Daar maak je vaak de mooiste beelden.” De expo heet ‘De Hervonden Kindertijd’ , een titel die verwijst naar ‘A la recherche du temps perdu’ van Marcel Proust, waarvan Michaël een grote bewonderaar is.

Isbells

De tentoonstelling is zowel op zaterdag als zondag tussen 14 uur en 18.30 uur te bezoeken en dat nog tot 11 september in De Kinderbrouwerij in Reningelst. Andere zaken die daar op het programma staan zijn het Koerfeest op 31 juli en een concert van de Leuvense band Isbells.

Volledig scherm In de expo toont de fotograaf beelden van spelende kinderen. © Henk Deleu

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.