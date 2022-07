Michaël Depestele toont foto’s van spelende kinderen: “Ik verschuif mijn grens graag naar de rand van het gebeuren”

Mesen Sandy Evrard (53) al 20 jaar burgemees­ter van de kleinste stad van België: “Mijn familie heeft soms het gevoel op de tweede plaats te komen, maar dat klopt niet”

Heel Mesen heeft zijn gsm-nummer en hij is dag en nacht bereikbaar, maar ook Sandy Evrard (MLM) is maar een mens. De op het eerste gezicht onvermoeibare burgemeester van Mesen krijgt het, net als iedereen, wel eens lastig. Op zo’n moment trekt Evrard zich graag terug in zijn ‘L’ardenaise’, een ruimte in zijn tuin, waar alles is voorzien om een maaltijd klaar te maken of rustig een pintje te drinken. Het is daar dat we hem ontmoeten voor een terugblik op zijn 20-jarige loopbaan als burgervader van de kleinste stad van het land.

15 juli