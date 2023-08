Marktrock sluit zomer af met gekende formule: “Een reeks topartiesten en een vermaarde dj”

Fransman voor rechter nadat meisje (14) hem wegjaagt tijdens inbraak: “Ik sla toe in België omdat ik van dit land hou”

Hij ging op weg met de scooter op zoek naar huizen om in te breken, maar H.O. (60) uit het Rijsel liep tegen de lamp, nadat hij oog in oog kwam te staan met een 14-jarige meisje in een woning in Watou. De man staat nu voor de Ieperse rechtbank voor 4 diefstalpogingen in de Westhoek en riskeert een celstraf. Het jonge meisje is nog steeds onder indruk van de feiten en barstte toen ze haar belager terug zag, in tranen uit. En de Fransman? Die sloeg iedereen in de rechtbank met verstomming.